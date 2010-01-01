Мы предлагаем комплектующие и запчасти для любой повседневной техники, и не только!
Самовынос заказа — забрать товар можно самостоятельно!
Просто оформите заказ на сайте — к вашему приезду все будет уже собрано.
Вы можете забрать заказ в нашем магазине на Карла Маркса, и еще в 100500 пунктах выдачи.
Доставка от 2 дней по РФ и СНГ
Доставку товаров по России осуществляем Почтой России, транспортными компаниями СДЭК и Major Express, а также в пункты выдачи СДЭК и Боксберри.
Доставка в Беларусь и Казахстан осуществляется только транспортными компаниями СДЭК, Major Express и Боксберри.
Сроки и стоимость отправления рассчитываются автоматически при оформлении заказа и зависят от
весообъемных характеристик товара, а также от удаленности пункта назначения.
Подробнее о доставке
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Оплата по факту, электронные деньги, карты, безнал
В качестве оплаты мы принимаем все виды электронных денег, платежи через терминалы, кредитные карты, банковские переводы и безналичные платежи от юридических лиц.
Принимаем также и наличные, но только по Екатеринбургу. Оплата наличными производится в момент получения заказа.
Весь товар в наличии
Мы не торгуем воздухом — все заявленные в каталоге наименования, если не указано обратное, находятся на складе и готовы к отгрузке.
Мы продаем комплектующие для ноутбуков, планшетов, смартфонов (в т. ч. apple), компьютеров, стиральных машин, посудомоек, холодильников и прочей бытовой техники.
Помимо запчастей для ноутбуков, у нас можно купить и расходные материалы, инструменты для ремонта и диагностики, а также автосканеры.
Другими словами, мы закрываем все потребности современных сервисных центров.