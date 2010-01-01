Доставка от 2 дней по РФ и СНГ

Доставку товаров по России осуществляем Почтой России, транспортными компаниями СДЭК и Major Express, а также в пункты выдачи СДЭК и Боксберри.

Доставка в Беларусь и Казахстан осуществляется только транспортными компаниями СДЭК, Major Express и Боксберри.

Сроки и стоимость отправления рассчитываются автоматически при оформлении заказа и зависят от весообъемных характеристик товара, а также от удаленности пункта назначения.

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